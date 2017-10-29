شاهد.. ضابط ينقذ رجلا من الموت اختناقا بمناورة هيمليتش

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تمكن ضابط أميركي خلال عطلته من إنقاذ شخص كان يختنق بسبب توقف الطعام في حلقه، في أحد المطاعم ببلدة روكواي في ولاية نيو جيرسي.

وأظهرت كاميرا مثبتة في مطعم بافلو وايلد وينغز رجلا يعاني من أعراض الاختناق عند تناوله الطعام مع طفله.

ولاحظ ضابط الرجل وهو يعاني من الاختناق، فأسرع وأمسك به بطريقة تعرف بمناورة هيمليتش الإسعافية فضغط على بطنه حتى تخلص من الاختناق.

وشاركت شرطة ولاية نيو جيرسي مقطع الفيديو على صفحتها بموقع فيسبوك، ليجذب أكثر من 440 ألف مشاهدة.

ومناورة هيمليتش هي إجراء للإسعافات الأولية تتضمن لف الذراعين حول خصر المصاب بالاختناق، وإزالة انسداد الحلق عبر الضغط مرات متكررة على البطن.