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تحقيق مع وزير طلب من معاونته شراء العاب جنسية!

29
OCTOBER
2017
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 أعلنت الحكومة البريطانية الأحد فتح تحقيق في حق وزير التجارة الدولية الذي أقر بأنه طلب من معاونته الخاصة شراء ألعاب جنسية في وقت يواجه سياسيون اتهامات بالقيام بسلوكيات مسيئة مع مساعداتهم.


فقد أقر هذا الوزير والنائب المحافظ مارك غارنييه الأحد في صحيفة "ذي مايل اون صنداي" بأنه أطلق على مساعدته لقبا ذا ايحاء جنسي وأعطاها المال لشراء لعبتين جنسيتين، مؤكداً أن "هذا الأمر لا يندرج البتة في اطار التحرش الجنسي".


وسيقام تحقيق لتحديد ما اذا كان السلوك المذكور من الوزير يمثل انتهاكا للقواعد السلوكية الوزارية وفق ما اعلن وزير الصحة جيريمي هانت عبر "بي بي سي 1".


وأضاف هانت أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستوجه رسالة لرئيس البرلمان جون بيركو في شأن الاتهامات بالتحرش والانتهاكات الجنسية في حق عدد من البرلمانيين البريطانيين.


وأشارت الصحافة البريطانية إلى أن ما لا يقل عن أربعة نواب يواجهون هذه الاتهامات التي وصفتها متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية بأنها "مقلقة للغاية".


وحذرت رئاسة الوزراء البريطانية من أن "تدابير جدية" ستتخذ في حق الوزراء الذين قاموا بسلوكيات مسيئة.


إلى ذلك، أقر الوزير المحافظ السابق ستيفن كراب الأحد بأنه بعث برسائل "فاضحة" لشابة في التاسعة عشرة من العمر بعدما استقبلها في مقابلة للتوظيف العام 2013. واضطر ستيفن كراب للتنحي العام الماضي بعد حادثة من النوع عينه.

الديار
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