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هكذا سيقدم "العبقري" إنترنت مجاني لكل سكان الأرض

29
OCTOBER
2017
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 يعتزم المخترع ورائد الأعمال العبقري إيلون موسك البدء في مشروع ضخم يرمي لتوفير الإنترنت المجاني لكل إنسان موجود على الكرة الأرضية.

وذكر موقع physics-astronomy التنقي، أن شركة موسك العملاقة "سبيس إكس" تقدمت أخيرا بطلب رسمي إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بشأن المشروع.

وكانت الشركة قد كشفت في يناير الماضي عن المخطط الأولي للمشروع، الذي يتطلب إطلاق 4 قمر اصطناعي تدور في مدارات منخفضة حتى تغطي كافة أرجاء الكرة الأرضية.

وفي حال أطلق المشروع دون أي عقبات أو معارضة، فإن العالم سيتمتع بنظام الإنترنت المجاني عبر شبكات واي فاي في غضون 5 سنوات فقط.

ولم تكن سبيس إكس الوحيدة الأولى في هذه الفكرة، بل طرحها من قبل عملاق محركات البحث غوغل وشركة الهواتف سامسونغ، لكن ما يجعل شركة موسك منافسة قوية هو امتلاكها الأجهزة المطلوبة لتنفيذ المشروع.

ووصف الموقع التقني المشروع بأنه ثوري بما فيه من قدرات تتيح تغيير العالم، وإذا نجح المشروع ستكون الشبكة العنكبوتية متوفرة في كوكبنا حتى في تلك البلاد النائية مثل الصحاري والجبال والمحيطات.

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