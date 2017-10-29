أمين حلف "الناتو": جميع الدول الأعضاء في الحلف تحت صواريخ كوريا الشمالية

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اكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، أن جميع الدول الأعضاء أصبحت تحت متناول صواريخ كوريا الشمالية.

وقال الأمين العام في مقابلة نشرتها صحيفة "ايوميوري": " "نحن ندرك أن أوروبا هي أيضا في متناول صواريخ كوريا الشمالية ودول الناتو هي أيضا تحت التهديد… الناتو لديه القدرات والتصميم على ضرب هجوم مضاد".

وأشار الأمين العام إلى أنه هناك ضرورة حقيقة للضغط على كوريا الشمالية لبدأ مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي.

وأضاف ستولتنبرغ: " من الضروري تعزيز الضغط على كوريا الشمالية، من أجل أن تجلس على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أهمية تشديد العقوبات، "اننا نؤيد بشدة العقوبات الاقتصادية".

يذكر أن كوريا الشمالية قامت خلال الأشهر الأخيرة بعدد من إطلاقات الصواريخ والتجربة النووية السادسة — هذه المرة بالتحديد للقنبلة الهيدروجينية.

وبدوره قام مجلس الأمن الدولي مرتين — في آب وأيلول — بتشديد العقوبات التي كان قد فرضها سابقا على بيونغ يانغ ردا على تجاربها النووية وإطلاق صواريخ بالستية.