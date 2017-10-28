سجن أم أميركية عذبت طفلتها بسبب "قراءة خاطئة"

A + A -





أدانت محكمة أميركية، أما من ولاية بنسلفانيا الأمريكية بالسجن، على خلفية قيامها بضرب ومحاولة خنق ابنتها، لأن الصغيرة كانت تقرأ الإنجيل بشكل خاطئ.



وجرى النطق بحكم بالسجن لمدة تتراوح بين عامين ونصف العام وخمسة أعوام بحق روندا شوفنر (41 عاما)، وذلك بعدما أقرت بالاتهامات المنسوبة إليها، بما فيها الاعتداء الشديد على ابنتها البالغة من العمر 13 عاما.

وذكرت الشرطة، أن الفتاة أجبرت على الركوع على أرضية الحمام في منزل شوفنر بمدينة ميدلتون وتكرار تلاوة آيات الإنجيل.

وأودت الشرطة، أن شوفنر كانت تمسك برأس ابنتها وتضربها في الحائط في كل مرة ترتكب خطأ أثناء قراءة الإنجيل، وكانت تقول لها إنها سوف تقتلها وحاولت خنقها.

وكحاولت الفتاة أن تتصدى لشوفنر التي أمرتها بالرحيل وعدم العودة مجددا، بحسب الشرطة.

وبحسب ما نقلت الأسوشيتد برس، صلت الفتاة بوالدها الذي رافقها إلى مركز الشرطة.