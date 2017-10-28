في تَترستان...ال200 بـ300

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عرض متجر "مير مونيت" (عالم العملات) في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي، أوراق روبلات نقدية جديدة للبيع بثمن أغلى من قيمتها الشرائية.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" أن المتجر يعرض للبيع أوراق الـ200 روبل (تقريبا 3.5 دولارا) التي تحتوي في أرقامها التسلسلية سلسة "AA" بقيمة 300 روبل (تقريبا 5 دولارات).

يشار إلى أن البنك المركزي الروسي، أطلق الشهر الجاري، ورقتين نقديتين جديدتين من فئة الـ200 روبل و 2000 روبل، بصفات تحميهما من التزوير.

وأعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نبيؤلينا، عن الورقتين، خلال مؤتمر صحفي، التي قالت إن التداولات بالفئتين، ستبدأ أولا في المنطقتين اللتين رسمتا على الورقتين، مثل منطقة الشرق الأقصى الروسي، وسيفاستوبل في شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى العاصمة موسكو.

وساهم المواطنون الروس باختيار الصور التي طبعت على الورقتين من خلال مسابقة نظمها البنك في الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2016. شارك فيها حوالي 5 آلاف شخص.