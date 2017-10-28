زوج ممثلة لبنانية يجني 1.7 مليار دولار بيوم واحد... من هو؟

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في يوم واحد فقط، ارتفع رصيد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، زوج الممثلة اللبنانية المكسيكية سلمى حايك، 1,7 مليار دولار وذلك يوم الأربعاء 25 تشرين الأول 2017، وفقًا لإحصاءات Bloomberg Billionaires Index.

ليس غريبًا أن يكسب الرئيس التنفيذي لشركة (كيرينغ) Kering، فرانسوا هنري بينو زوج سلمى حايك، مبلغًا كهذا في يوم واحد، إذ أن شركته تدير أشهر الماركات العالمية في عالم التجميل والموضة لا سيّما ماركة (غوتشي) Gucci العالمية، أزياء (ستيلّا ماكرتني) Stella McCartney الشهيرة، و(إيف سان لوران) Yves Saint Laurent الماركة العالمية.

أمّا سبب هذا الارتفاع، فيعود إلى تفوق مبيعات Gucci وYves Saint Laurent على الماركات العالمية المنافسة لها خلال الصيف الماضي. وبالتالي ارتفعت أسعار الأسهم في شركة Kering التي أسسها والد رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري بينو عام 1963.