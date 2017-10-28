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سرقة صور من عيادة تجميل تهز بريطانيا... لماذا ذكر القراصنة كايت ميدلتون؟

28
OCTOBER
2017
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لها - نشر موقع مجلة "غالا" الفرنسية، نقلاً عن موقع "ذا دايلي بيست"، أن إحدى أشهر عيادات التجميل في لندن تعرضت لاختراق إلكتروني.
 
وأشارت إلى أن قراصنة الإنترنت يهددون بنشر الصور التي تحتوي عليها أجهزة العيادة. وهو ما أثار جدلاً كبيراً، لأن أفراداً من العائلة البريطانية المالكة يقصدونها.
 
وكشف الموقع انتشار شائعة تفيد بأن كايت ميدلتون خضعت لعمليتي تجميل لأنفها وعملية تكبير صدر. إلا أنه لم يؤكد هذه المعلومة، ونقل عن مصدر في العيادة قوله: "تعرضنا لعملية قرصنة إلكترونية. وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لمنعه ولحماية زبائننا. كما أبلغنا الشرطة. للأسف، أظهر التحقيق أن الكثير من محتوى أجهزتنا سرق، ونحاول أن نكشف ماهيته".
 
يشار إلى أن القراصنة كشفوا هويتهم، وتبين أنهم مجموعة تطلق على نفسها اسم The Dark Over­load. وذكر "دايلي بيست" أنهم أرسلوا له بريداً إلكترونياً يشيرون فيه إلى أن بعض الصور المسروقة تعود إلى أفراد من الأسرة المالكة، مهددين بنشرها.
 
وما زالت الشرطة تواصل بحثها عن الفاعلين، فيما توجهت العيادة بالاعتذار إلى زبائنها. 
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