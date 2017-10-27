بعد زواجها من ذاتها.. أمريكية تخون نفسها

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أثارت الأمريكية صوفي تانر جدلا واسعا منذ نحو عامين، بعد إعلانها أنها تزوجت من نفسها فيما أطلقت عليه الزواج الذاتي.

وذكر موقع Indy100 أن السيدة نفسها عادت الآن لتفاجئ الجميع بأنها نقضت العهد الذي قطعته بالإخلاص لنفسها فقط طيلة العمر، حيث وجدت شريك لها ما جعلها تصف ذلك بخيانة نفسها.

وأصبحت صوفي الآن على علاقة برجل يدعى روري باريت، بدأت قصة حب بينهما منذ خمسة أشهر وما زالت مستمرة إلى الآن، الغريب أن روري لم يكن متزوجاً من قبل، وكان مثل صوفي يقول إنه "متزوج من نفسه".

وقرر روري مؤخراً الارتباط بشخص آخر، غير نفسه، مؤمنا بأن ذلك سيكون أفضل، تماما مثلما كان قرار صوفي شريكته الجديدة.

ودافعت صوفي عن فكرة "الزواج الذاتي" وقالت إنه لا يعتبر رغبة بالابتعاد عن الآخرين، بل إنه مجرد حب مطلوب للذات، إذ أن التعاطف والرعاية الذاتية التي يمنحها الإنسان لنفسه، لا تقل أهمية عن العلاقات الرومانسية التي يقيمها مع طرف آخر.