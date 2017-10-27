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مشهد صادم ومخيف وسط ليفربول

27
OCTOBER
2017
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رصد شريط فيديو مشهدا صادما لامرأة تجر طفلا في شارع مكتظ بمدينة ليفربول البريطانية، دون أن يحرك الأشخاص الذين صودف مرورهم في المنطقة، ساكنا.
 
وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل يظهر امرأة ترتدي ملابسا سوداء، وهي تجر طفلا بعد أن لقت حول عنقه حبلا.
 
وأكد مصور الفيديو، جو كاين، الذي نشره الأربعاء على حسابه في موقع تويتر، أنه حقيقي 100 في المئة، وذلك بعد أن قال بعض المغردين أنه مفبرك.
 
وذهب آخرون إلى طرح فرضية أن الطفل مجرد لعبة، وذلك استنادا إلى ردة فعل الباهتة التي أبداها الأشخاص الذين كانوا في المكان.
 
لكن المغرد عاد وأكد أن الفيديو حقيقي، مؤكدا أنه شاهد المرأة والطفل يسيران بشكل طبيعي قبل أن يسقط الأخير.
 
ولم تكلف المرأة نفسها انتشاله من على الأرض، بل عمدت إلى جره، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن كاين.
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