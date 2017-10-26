سافرت في "الرحلة المعجزة" مقابل 84 دولارا فقط

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يدفع الأشخاص مبالغ ضخمة من أجل حجز رحلة على طائرة صغيرة، إلا أن سيدة بريطانية محظوظة دفعت مبلغا زهيدا وحظيت بطائرة كبيرة لوحدها.

وأوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الخميس، أن كارون غريف دفعت فقط 67 جنيها استرلينيا (84 دولارا) ثمنا لتذكرة رحلة بين غلاسكو إلى جزيرة كريت اليونانية الأحد الماضي.وتبلغ سعة الطائرة التابعة لشركة " جيت2" المنخفضة التكاليف 189 مسافرا ما يعني أن حجزها يتطلب دفع مبلغ 8700 جنيه.

وكانت غريف ترغب قبيل صعود الطائرة بأن تنال مقعدا بجانب النافذة خلال الرحلة البالغة 4 ساعات ونصف الساعة، لكنها تفاجأت بأنه الوحيدة التي ستسافر على متن الطائرة، بعد أن أبلغها الطاقم أن مسافرين اثنين اعتذرا عن السفر في الرحلة.

وقالت إنها استمعت أثناء الرحلة بوجبة مجانية وكثير من الهدوء، تماما مثل ذلك الذي يكون في طائرات الأثرياء.

وهذه من آخر رحلات موسم الصيف بين المملكة المتحدة واليونان، التي عادة ما تحمل عددا أقل من الركاب.

ويقول خبراء إن الرحلات التي تحمل عددا محدودا من الركاب نادر للغاية، لأن الطائرات الصغيرة الحجم لا تقلع إلا عندما تكون نسبة الحجز فيها 95-100 في المئة.

لكن "المعجزة" تحدث وإن بشكل نادرا جدا كما حصل مع زوجين سافرا وحدهما في الطائرة من تايلاند إلى ماليزيا.