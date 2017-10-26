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أخرت سفر الركاب ليلة كاملة لتجلب لنفسها الحظ.. سيدة تعطل محرك الطائرة بهذه الحيلة

26
OCTOBER
2017
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تختلف الأسباب المؤدية إلى تحطّم الطائرات، لكن أهم المشكلات التي تسبّب بذلك هي أخطاء الطيّارين، التي تكون بسبب غفلة أو عدم التحقق من سلامة الطائرة بشكل كامل، بحسب موقع "CNN"، الذي أوضح أن السبب الثاني هو الأعطال الفنيّة في المحركات أو الحرائق داخل الطائرات. أما العامل الأخطر فهو الأحوال الجوية التي تكون خارجة عن إرادة البشر.
 
تم إلقاء القبض على امرأة مسنة من قبل السلطات في مطار انشينغ في مقاطعة انهوى الشرقية بالصين، بعد أن أبلغ أحد الركاب، بأنها ألقت العملات المعدنية في محرك الطائرة، سعياً لجلب الحظ.
 
الحادث هو الثاني من نوعه في سنة 2017، ما اضطر قسم الميكانيكا في المطار إلى إجراء فحص كامل لمحرك تلك الطائرة "الجالبة للحظ"، في حين اضطر الركاب الآخرون للانتظار حتى يتسنى توفير رحلة بديلة.
 
ويعتقد أن المرأة البالغة من العمر 76 عاماً قد ألقت بالعملة، لأنها تعتقد أنها سوف تجلب لها حظاً سعيداً، بحسب صحيفة independent البريطانية وهي رواية شعبية متداولة في بعض الديانات مثل البوذية.
 
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة، فإن المرأة قد نُقلت بعد ذلك إلى مركز الشرطة، ومن غير المعروف ما إذا كانت ستتم محاسبتها أم لا.
 
ووجد موظفو المطار نقوداً على الأرض بجوار المحرك، مما أدى إلى منع الطائرة من التحليق طوال الليل. وتم نقل الركاب للوجهة المقررة وهي مدينة كونمينغ، جنوبي الصين، في اليوم التالي.
 
وفى يونيو/حزيران 2017، كانت راكبة تبلغ من العمر 80 عاماً، تُدعى تشيو، في طريقها للصعود على متن طائرة شركة طيران جنوب الصين، المتجهه من شنغهاي إلى قوانغتشو، عندما توقفت فجأة لتقديم "البركات"، ثم قامت بإلقاء تسع عملات نقدية باتجاه المحرك.
 
مما أدى إلى إجراء فحص كامل للمحرك، ودفع بدوره إلى إجلاء الركاب البالغ عددهم 150 راكباً.
 
وتأخرت الرحلة لمدة خمس ساعات.
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