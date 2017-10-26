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طفل يخرق العادات الملكية ويمسك بحقيبة الملكة إليزابيث.. كيف تصرفت معه؟

26
OCTOBER
2017
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فوجئت الملكة إليزابيث بأحد الأطفال وهو يمسك بحقيبتها في أثناء زيارة لها لحديقة "هايد بارك" بلندن، ما يعد خرقاً للتقاليد الخاصة بزيارات الملكة؛ إذ لا يحق لأحد الإمساك بحقيبة الملكة من خارج العائلة الملكية.
 
الملكة وبحسب صحيفة The Sun ، كانت بصحبة الأمير تشارلز، أمير ويلز، في زيارة لإحدى الوحدات العسكرية التي تشارك في مناسبات بريطانيا، حين قرر طفل اللعب معها والإمساك بحقيبتها.
 
ويبدو أنه ابن أحد الضباط، فما كان من الملكة إلا أن ابتسمت له، فقام بتعريف نفسه لها.
وبجانب الطفل وقفت فتاة صغيرة تحمل باقة من الزهور وأهدتها للملكة.
 
أغرب الهدايا المقدمة للملكة
 
أن تكون ملكاً، فهذا يعني أنك ستتمتَّع بالكثير من المزايا. أحد هذه المزايا هو أنك ستتلقَّى وابلاً من الهدايا طوال الوقت. إليك قائمة ببعض أغرب الهدايا التي تلقَّتها جلالة الملك إليزابيث مع حلول عيد ميلادها الواحد والتسعين، بحسب ما ذكرت النسخة البريطانية لهافينغتون بوست.
 
السائل المنوي الخاص بأحد الخيول
 
على الأرجح توقفت الملكة العاشقة للخيول عن ركوبها لفترة بعد أن أهدتها مُربية الخيول كريستينا باتينو السائل المنوي، الذي يُقدَّر بـ5 آلاف جنيه إسترليني (أكثر من 6400 دولار أميركي)، الخاص بأحد خيولها الممتازة.
 
عصفور مصنوع من الورق على طريقة الأوريجامي
 
أهدت مجموعة توم سميث الملكة تلك الهدية الغريبة أثناء إحدى رحلاتها لويلز.
 
صندوق من الطمي
 
ستتناسب تلك الهدية للغاية مع مكشطة الأحذية ذات الرقبة العالية، ففي عام 2014 أهدت ثكنات ويلينغتون العسكرية الملكة صندوقاً فضياً به بعض الطمي من أرض المعركة بالحرب العالمية الأولى.
 
 
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