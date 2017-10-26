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مشهد كارثي.. سيدة تجر طفلا بالحبل على رصيف

26
OCTOBER
2017
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات صادمة لامرأة بريطانية تسحب طفل على طول رصيف شارع باسنيت في ليفربول.
 
ومن هول المشهد ظنّ عدد من المتابعين أنه ليس طفلًا حقيقيًا بل مجرد دمية، ذلك أنّ الطفل لم يتأثر بالسير على طول الرصيف، كما لم يتوقف أحد من المارة واكتفوا بالمشاهدة، ما جعل بعض المشاهدين يتصورون أنه من الممكن أن يكون دمية، وفقا لـ"ميرور".
 
ولكن جو كين، الذي صور المقطع، ونشره على تويتر، يؤكد أن الطفل كان حقيقيا، إذ يقول: "كنت أمشي في البلدة وسقط الطفل، ثم رأت المرأة أنه سقط لكنها واصلت المشي، اعتقدت أنها كانت تعبث ولكن بعد أن التفتت ورأت الطفل على هذا الحال، ثم واصلت المشي، كان الأمر خطيرًا جدا".
 
وكتب أحد رواد تويتر: "هذا أمر سيء للغاية. لماذا لم يمنعها أحد؟"، فيما قالت أخرى إن الطفل قد يكون مصابا بالتوحد وبالتالي لا يريد المشي، ولم يصدق آخرون أنه طفل بل قالوا إنه دمية.
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