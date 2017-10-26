رسالة نادرة من كيم جونغ أون للرئيس الصيني

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بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برسالة تهنئة نادرة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس تمنى فيها له "نجاحا عظيما" في مهامه المستقبلية كزعيم للبلاد.

وتمثل هذه مبادرة طيبة من الزعيم الكوري الشمالي الذي نادرا ما يبعث برسائل شخصية بينما يدعو المجتمع الدولي الصين لبذل المزيد من الجهد لكبح التجارب النووية والصاروخية التي تجريها بيونغيانغ التي أثارت توترا عالميا.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الرسالة التي بعث بها كيم إلى شي "عبرت عن القناعة بأن العلاقات بين الجانبين والبلدين ستتطور بما يحقق مصالح شعبي البلدين".

وجاء في الرسالة "دخل الشعب الصيني طريق بناء النظام الاشتراكي بخصائص صينية في العصر الجديد".

وجاءت الرسالة بعد يوم من ختام أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي كشف عن هيكل جديد للقيادة دون تسمية خليفة واضح.

والصين هي الحليف الكبير الوحيد لكوريا الشمالية وتمثل أكثر من 90 في المئة من حجم التجارة مع الدولة المنعزلة.

ودعت عدة دول وخاصة الولايات المتحدة بكين إلى تكثيف جهودها لكبح تطلعات كوريا الشمالية لامتلاك صاروخ باليستي يحمل رأسا نوويا ويستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة.