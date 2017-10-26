هولندا تدور النفايات لتعبيد الطرق!

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طور خبراء هولنديون وسائل جديدة تعتمد على تدوير النفايات لاستغلالها في تعبيد طرقات البلاد.

على مدى السنوات الأخيرة اعتبرت هولندا واحدة من الدول الرائدة في مجال تدوير النفايات والمخلفات الصناعية، والتي استغلتها لتصنيع العديد من الأشياء المفيدة كإطارات السيارات وبعض قطع الأثاث المنزلي، وبالتالي ساهمت بشكل كبير في الحد من التلوث الصناعي والحفاظ على الموارد البيئية.

واليوم، وباستعمال فكرة هي الأولى من نوعها، قرر الخبراء في شركتي "CirTec" و"KNN Cellulose" الهولنديتين الاعتماد على السيليولوز الناجم عن إعادة تدوير المناديل الورقية والأوراق المستعملة لتطوير مواد خاصة تستخدم في تعبيد الطرق في البلاد.

وتعليقا على المشروع قال الخبراء: "نجحنا اليوم بتطبيق تلك الفكرة لتعبيد طريق لمسافة 1 كلم، مخصص لحركة الدراجات الهوائية. نأمل بأن تساهم تلك الطريقة في التقليل من استخدام المواد النفطية الضارة بالبيئة. نعمل على تطوير إمكانياتنا، وأصبحنا اليوم قادرين على إعادة تدوير مخلفات المناديل الورقية التي تستهلكها المنازل لتصنيع ما يزيد عن 400 كلغ من الحبيبات المستعملة في تعبيد الطرقات، بخواصها الصديقة للبيئة"