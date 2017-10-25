مفاجأة.. جواز سفر آسيوي أصبح "الأقوى في العالم"

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تربع جواز سفر سنغافورة على عرش "أقوى وأفضل جوازات السفر في العالم"، وفق المؤشرات التي أصدرها موقع "باسبورت إندكس" الأربعاء.

واحتل جواز سفر سنغافورة الصدارة، إذ يمكن لحامله دخول 159 دولة بدون تأشيرة، متغلبا بفارق دولة واحدة على جواز السفر الألماني الذي يسمح لحامله بدخول 158 دولة.

أما المركز الثالث، فاحتله جواز السفر السويدي مناصفة مع جواز سفر كوريا الجنوبية، حيث يسمحان بدخول 157 دولة.

المركز الرابع عاد لجوازات سفر كل من الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وإبانيا والنرويج واليابان والمملكة المتحدة التي تسمح بدخول 156 دولة.

فيما عاد المركز الخامس لجوازات سفر لوكسمبورغ وسويسرا وهولندا وبلجيكا والبرتغال، حيث يعفى حاملوها من تأشيرة 155 دولة.

وفيما يخص جواز سفر أميركا فاحتل المركز السادس مناصفة مع كندا وأيرلندا وماليزيا (154 دولة).

ويتم تحديد التصنيف بناء على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.

وعادة ما تهيمن جوازات السفر الأوروبية على القائمة، حيث كانت ألمانيا تتصدر الترتيب خلال العامين الماضيين. مما يجعل حصول سنغافورة على المركز الأول بمثابة المفاجأة.

وأصبح جواز سنغافورة يحتل المركز الأول بعد أن أعفت باراغواي السنغافوريين من تأشيرة الدخول، وأصبح حاملو هذا الجواز قادرين على دخول 159 دولة بدون تأشيرة مسبقة.