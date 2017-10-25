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"داعش" يتوعّد بعقاب ميسي.. هدّده بهذه الصورة!

25
OCTOBER
2017
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استعان تنظيم داعش الإرهابي بصورة للنجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة، ليونيل ميسي، ضمن دعاية دموية جديدة يهدد بها خصومه.
 
ونشر التنظيم تصميماً لملصق يحوي صورة ميسي وهو يبكي دماً، بينما يتوعّد الملصق بشن هجمات تستهدف منافسات كأس العالم 2018 في روسيا التي ينتظرها العالم بشغف.
 
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الذراع الإعلامية للتنظيم الإرهابي نشر صورة لميسي وهو خلف القضبان ويبكي دماً، مع كتابة عبارة "الإرهاب العادل.. إنكم تقاتلون دولة لا تعرف الخسارة في ميزانها".
 
انتظرونا في روسيا
 
وكان التنظيم الإرهابي قد توعّد منذ أيام باستهداف الملاعب الروسية المستضيفة للمونديال، معنوناً حملته "انتظرونا في روسيا".
 
وتقام فعاليات كأس العالم في 11 مدينة روسية، خلال الفترة ما بين 14 حزيران 2018 إلى 15 تموز 2018.
 
وكانت مدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدن روسيا، قد شهدت هجوم تبناه تنظيم "داعش" داخل قطار، أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات.
 
(huffpost)
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