living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرار "مفاجئ" من ترامب بشأن اللاجئين

25
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مرسوما تنفيذيا بشأن استئناف استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة.
 
وقال البيت الأبيض في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة استقبال المزيد من اللاجئين على أراضيها من أي بلد في العالم. وسنواصل حماية اللاجئين الأكثر ضعفا، ولكننا نحافظ في الوقت نفسه على سلامة الأمريكيين".
 
وأضاف البيان: "أكد كل من وزير الدولة ووزير الأمن الداخلي ومدير المخابرات العامة أن التحسينات في عملية الاختيار التي يقدمها برنامج استقبال اللاجئين كافية لضمان أمن ورفاهية الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية والوزراء يمكن أن يستأنفوا هذه العملية (استقبال اللاجئين) وفي الوقت نفسه سوف تنفذ تدابير خاصة فيما يتعلق ببعض فئات اللاجئين الذين لا يزال دخولهم إلى البلاد يشكل تهديدا محتملا لأمن الولايات المتحدة".
 
هذا وأكدت الإدارة الأمريكية، اليوم أن واشنطن سوف تستأنف برنامج استقبال اللاجئين من 11 دولة، مع تشديد معايير الاختيار لمن تعتبرهم خطرا خاصا.
 
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 23 أيلول/سبتمبر الماضي، أن الولايات المتحدة ستحظر دخول مواطني كوريا الشمالية إليها في إطار حظر سفر جديد يفرض قيودا إضافيه على إيران وتشاد وليبيا وسوريا وفنزويلا واليمن والصومال، وذلك ابتداء من 18 تشرين الأول / أكتوبر، وتم رفع السودان من اللائحة.
 
يذكر أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني / يناير الماضي، يقضي بمنع المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وشمل القرار أيضا منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى حظر استقبال اللاجئين من سوريا.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout