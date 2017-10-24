عسكري يقتل زميله ثمّ ينتحر!

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أعلن المكتب الصحافي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن عسكريا روسيا انتحر بعدما أطلق النار بشكل عفوي على زميله في ميدان تدريبي بأرمينيا، فأرداه قتيلا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحافي إنه "أثناء تسليم السلاح بعد التدريبات في ميدان الاغياز بجمهورية أرمينيا، اليوم 23 تشرين الاول، انتهك عسكري متعاقد قواعد السلامة بشكل خطير".

وتابع البيان أن العسكري "أطلق النار من بندقيته الرشاشة، ما أسفر عن إصابة عسكري آخر، توفي متأثرا بجروحه".

وأضاف البيان إن العسكري الذي تسبب بالحادثة انتحر "خوفا من المسؤولية عما قام به".

وتقرر تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة، وهي تعمل حاليا في مكان الحادث. ولم يكشف المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية عن مزيد من التفاصيل.

(sputnik)