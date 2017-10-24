living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صفقة لإطلاق سراح "المليونيرة" رغم قتلها 5 أشخاص

24
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصبحت قضية الفتاة الأوكرانية ابنة أحد كبار أصحاب الملايين في البلاد تشغل الجميع هناك بعد أن قتلت 5 أشخاص أثناء سباق بالسيارة مع أحدهم في شوارع مدينة خاركيف، وقد طرأ على القضية تطور مهم قد يجنبها عقوبة السجن.
 
إذ يعمل المحامي الذي عينه والد الفتاة أليونا زايتسيف على صفقة بقيمة 1.1 مليون جنيه إسترليني كتعويض لأسر الضحايا بهدف إطلاق سراحها، وفقا لما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
 
واحتجزت الشرطة الأوكرانية زايتسيف التي تسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث مروع في مدينة خاركيف الأوكرانية.
 
ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورة لزايتسيفا وهي تنفجر في البكاء قيد الاحتجاز، على الرغم من المحاولات السابقة لوالدها صاحب الملايين لإخراجها مقابل تعويض أسر ضحايا الحادث.
 
وفي وقت سابق، نشرت السلطات الأوكرانية فيديو للحادث المروع الذي ارتكبته زايتسيفا عندما كانت تتسابق مع أحدهم وقطعت إشارة حمراء قبل أن تجتاح مجموعة من المشاة وتقتل 5 منهم وتصيب 6 آخرين وتحول المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب.
 
ووفق ما تداولته وسائل الإعلام، فإن الحادث وقع يوم 18 أكتوبر، وأن المتسببة به كانت تقود السيارة في حالة "غير عادية" وهي معروفة بانتهاكها لقوانين السير.
 
وفور وقوع الحادث فتحت الشرطة تحقيقا فيه، واستبعدت تماما أن يكون متعلقا بالإرهاب.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout