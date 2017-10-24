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"فضيحة" جديدة لترامب بسبب أرملة عسكري

24
OCTOBER
2017
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تتعمق الفضيحة الجديدة، التي وجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه وسطها في الأسبوع المنصرم، بعد أن تسربت تفاصيل اتصال تعزية الذي أجراه مع أرملة عسكري أميركي قتل في النيجر.
 
وفي أول تعليق لها على الموضوع، قالت ميشيا جونسون، أرملة العسكري القتيل ديفيد جونسون، في حديث إلى قناة "أي بي سي" اليوم الاثنين إن حالتها أصبحت أسوأ بعد تسلمها "التعازي" من قبل سيد البيت الأبيض، مؤكدة أن ترامب أدلى بتصريحات تداولتها وسائل الإعلام وأثارت موجة انتقادات داخل البلاد قال فيها إن زوجها "كان على علم بما يتورط فيه".
 
وأضافت السيدة الأرملة إن "هذا الكلام ليس هو ما جعلها تبكي، بل أن ترامب... نسى ذكر اسم زوجها!".
 
من جانبه، نفى ترامب ذلك قطعيا، وأعلن على حسابه في "تويتر" أن اتصاله مع أرملة جونسون كان متحليا بالاحترام، مشددا على أنه "ذكر اسم العسكري القتيل دون أدنى شك".
 
تجدر الإشارة إلى أن ترامب سبق أن نفى معلومات تسربت إلى وسائل الإعلام بشأن اتصاله الكارثي مع الأرملة، غير أن مصادر مقربة من عائلة العسكري أكدت صدقية هذه الأخبار.
 
وكان العسكري ديفيد جونسون بين أربعة عسكريين أميركيين لقوا مصرعهم في هجوم على القوات الأممية في النيجر في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
 
 
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