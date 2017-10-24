اجتماع أمني يحذر من تهديد كوريا الشمالية "غير المسبوق"

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حذر وزراء دفاع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية من أن برامج تسلح كوريا الشمالية تشكل "تهديدا غير مسبوق وخطيرا" على أمن بلادهم.

وتعهد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس نظيراه الآسيويان تكثيف الضغوط الدبلوماسية على نظام بيونغيانغ بالتوازي مع تعزيز تعاونهم العسكري، وذلك خلال مباحثات أمنية عقدوها في الفيليبين.

وجاء في بيان مشترك أصدره ماتيس ونظيراه الياباني اتسونوري أونوديرا والكوري الجنوبي سونغ يومغ-موو أن "الوزراء الثلاثة يدينون بأشد العبارات الافعال الكورية الشمالية الاستفزازية المستمرة".