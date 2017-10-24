تسلل إلى مكاتب المحطة.. وطعن المذيعة في عنقها!

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قالت محطة إخو موسكفي الروسية الإذاعية على موقعها على الإنترنت إن مُتسللا شق طريقه إلى مكاتب المحطة وطعن إحدى المذيعات في العنق.

وأمسك أفراد الأمن في المحطة بالمتسلل الذي لم تتضح دوافعه على الفور وسلموه للشرطة.

وقالت المحطة إن المذيعة تاتيانا فيلغنعاور نُقلت للمستشفى ولكن حياتها ليست في خطر.

ومحطة إخو موسكفي ملك لشركة إعلامية قابضة تسيطر عليها في نهاية المطاف شركة غازبروم العملاقة للغاز والمملوكة للدولة. لكن المحطة الإذاعية تتيح لصحفيين ومعلقين ينتقدون الكرملين وحلفاءه بشدة الحديث عبر أثيرها.

وكانت مذيعة أخرى بالمحطة تدعى يوليا لاتينينا قالت هذا العام إنها أُجبرت على الفرار من روسيا بعد سلسلة هجمات من بينها إحراق سيارتها.

وقال ألكسندر كورنوي المتحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي عبر فيسبوك إن الهجوم عمل شائن. وأضاف أنه أكد لمديري المحطة على أن الموقف سيظل تحت السيطرة.