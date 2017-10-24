وزير بريطاني: - يجب قتل كل العائدين من «داعش»

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قال وزير التنمية الدولية البريطاني روري ستيوارت إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع معظم مقاتلي تنظيم داعش البريطانيين في سوريا هي «قتلهم».

وأضاف ان المنتمين الى هذه «الجماعة الإرهابية» يؤمنون بـ «عقيدة شديدة الكراهية»، ويمكن أن يتوقع هؤلاء المقاتلون قتلهم بسبب التهديد الذي يشكلونه للأمن البريطاني.



وعندما سئل عن هذه التعليقات أثناء برنامج «بي بي سي» الإذاعي «5 لايف» قال الوزير إن هناك قضايا أخلاقية صعبة للغاية، مضيفا ان «هؤلاء أناس ابتعدوا أساسا عن أي ولاء تجاه الحكومة البريطانية.. ولذلك يجب أن نكون جادين بشأن حقيقة أنهم يشكلون تهديدا خطيرا لنا، وللأسف فإن الطريقة الوحيدة للتعامل معهم ستكون قتلهم، في كل الحالات تقريبا».



ومضى قائلا «هؤلاء الأشخاص يعدمون الناس بقطع رؤوسهم، ويحتجزون النساء والأطفال رهائن، ويعذبون ويقتلون ويحاولون بالعنف فرض إرادتهم».

وأكد ستيوارت أن السياسة البريطانية لا تزال هي إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وقال «ولا أعتقد أن هناك شخصا عنده شك في أن السيطرة التي لديه كانت وحشية وهشة نهاية المطاف.. وما دام هذا الرجل في السلطة فإن من المستحيل أن يكون في سوريا مستقبل مستدام على المدى الطويل».