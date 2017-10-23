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داعش يعدم 7 من مقاتليه في الماء المغلي

23
OCTOBER
2017
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لجأ تنظيم داعش الى وسيلة بشعة في معاقبة أفراده الذين فروا من القتال في مدينة الفلوجة التي حررتها القوات العراقية.

وتقول شبكة /فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية " إن التنظيم الإرهابي قام مؤخرا بالقاء سبعة من جنوده أحياء بعد تقييد أياديهم وأرجلهم داخل وعاء كبير من الماء المغلي".

وقالت الشبكة الأمريكية أن داعش قتل أيضا 19 من مقاتليه الذين حاولوا الفرار من القتال وسط الفالوجة ، فيما أكد مسئول عسكري عراقي أن أكثر من 500 مقاتل من داعش فروا من القتال الذي دار مع القوات العراقية لاستعادة الفالوجة والذى دام نحو خمسة أسابيع ، فيما بلغ عدد الفارين من القتال الي جانب داعش فى الرمادي نحو ألف شخص.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عملية الإعدام نفذت الاثنين 4 تموز الحالي، مشيرة إلى أن المسلحين القتلى اتهموا بمغادرة ميدان القتال في إحدى بلدات محافظة صلاح الدين العراقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة هي الأولى التي يستخدم فيها مسلحي داعش الماء المغلي لإعدام أفراده الفارين من المعارك القتالية. واعتاد داعش على إعدام مسلحيه الفارين من أرض المعركة رمياً بالرصاص أو عبر دفنهم وهم أحياء.

وفي سياق اخر استنفر تنظيم داعش الإرهابي وسط مدينة الموصل العراقية، التي يسيطر عليها، الأربعاء 6 يوليو/تموز بعد رفع مجهولين للعلم العراقي في سوق وسط المدينة.

وقال مصدر من داخل المدينة إن "تنظيم داعش استنفر عناصره، مساء اليوم، على خلفية قيام مجموعة مجهولة برفع العلم العراقي في سوق باب الطوب باتجاه شارع السرج خانة وسط الموصل"، مشيرا إلى أن "عناصر التنظيم قاموا باعتقال عدد من الباعة المتجولين على خلفية الحادثة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها بعد عامين من احتلال التنظيم الإرهابي للمدينة"، موضحا أن "مسلحي داعش أزالوا الأعلام ونقلوا المعتقلين إلى جهة مجهولة".

المصدر : اخبار الآن

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