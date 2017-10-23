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أجرى خبراء عسكريون أمريكيون مقارنة للخصائص القتالية بين الطائرتين من الجيل الخامس، الأمريكية "إف 22 رابتور" والروسية "سو 57".

ومن الميزات التي تتمتع بها المقاتلة "إف 22" تقنية التخفي، التي تمكنها من الاختفاء على شاشات الرادار وطرق الملاحظة لدى الأعداء، كما تتمتع بقدرة عالية على المناورة ورؤية جيدة من قمرة القيادة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيزها بمحرك أكثر قوة من سلفها "إف 15 النسر" ورادار قوي.

بيد أن نظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء الذي تتمتع به المقاتلة الروسية "سو 57"، الغير موجود لدى نظيرتها الأمريكية، يجعل من المقاتلة الروسية تتفوق على الأمريكية في ساحة القتال. وفق صحيفة "ناشونال انتريست".

وأضافت الصحيفة "من الصعب التكهن من سيفوز في المعركة، إذ أننا لا نعرف ما مدى قوة المناورة التي تتمتع بها المقاتلة الروسية "سو 57". ولكن نظام البحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء، الغير موجود لدى المقاتلة "الشبح" الأمريكية، ستكون الميزة الرئيسية في المعركة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا ما قامت معركة بين المقاتلتين، فسوف تكون "معركة القرن".