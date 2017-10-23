بالفيديو: كلب ماكرون يقطع اجتماعاً وزارياً "ليتبول"

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نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية فيديو طريفاً لكلب الرئيس الفرنسي وهو يتبول خلال اجتماع ايمانويل ماكرون بوزراء من حكومته في الإليزيه.

وقاطع الكلب الاجتماع بعدما لفت انتباه الحاضرين مع ماكرون، مغرقاً إياهم بالضحك بسبب تبوله قرب موقد النار.

وأثار الفيديو موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر مرات عديدة بتعليقات مختلفة.

وقال ماكرون ممازحاً الوزراء بعد فعلة كلبه الأسود، "لقد أخجلتموه بنظركم إليه أثناء تبوله".

وتبنى ماكرون وزوجته بريجيت الكلب "نيمو" في آب الماضي، وأطلقا عليه اسم الكابتن نيمو، تيمناً بإحدى الشخصيات في رواية تدعى "عشرون ألف فرسخ تحت الماء".