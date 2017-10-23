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زوجان عثرا على كاميرا مخفية في غرفة نوم مستأجرة

23
OCTOBER
2017
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اتهم أحد مضيفي Airbnb بالتجسس، بعد أن وجد أحد النزلاء كاميرا مخفية في غرفة النوم الرئيسية التي استأجرها لقضاء العطلة.
 
درك ستارنز، من ولاية إنديانا، كان يقيم مع زوجته في سكن مشترك بفلوريدا الشهر الماضي، وخلال ذلك لاحظ شيئاً غريباً في الجهاز الحساس للدخان في غرفة النوم.
 
وصرّح لـ"ABC Action News" أنه لاحظ وجود ثقب أسود بجانب الجهاز، وأدرك فوراً أن شيئاً ما ليس على ما يرام، خاصة وأنه يعمل في المجال التقني.
 
وعندما قام بفك الجهاز وجد كاميرا مخفية تقوم بالتسجيل على بطاقة ذاكرة.
 
وتم استدعاء الشرطة إلى العقار في 21 أيلول/سبتمبر، ووُجدت كاميراتان مركبتان في حساسي الدخان، واحدة في غرفة النوم، وأخرى في غرفة المعيشة.
وكانت الثانية تظهر الأريكة وغرفة الطعام، في حين الأولى في غرفة النوم كانت موجهة مباشرة إلى السرير.
 
كما صادرت الشرطة ميكرفونات وأجهزة تخزين بيانات في الشقة.
 
واعترف مالك العقار، واين نيت (56 عاماً)، الذي اتهم بالتجسس الجنسي، للشرطة بأنه كان يستخدم الكاميرات لتسجيل حفلات الجنس التي كان يقيمها في الشقة عندما لا تكون مؤجرة، بموافقتهم.
 
وأنكر تسجيل أي شيء للنزلاء الذين يستأجرون المكان، لكن ستارنز نشر صورة له ولزوجته وهما ينظران باتجاه الكاميرا، وأخذها من الفيلم الذي كان يتم تصويره في ذلك الوقت.
 
وقالت الشرطة إن الكاميرا سجلت مقطعاً له وهو يمشي عارياً في الغرفة، وكذلك حواراً بينه وبين زوجته.
 
وقال الرجل إنه وزوجته قد انزعجا كثيراً من الحادثة، وعبّر عن أمله بألا يكون هناك المزيد من الضحايا.
 
وكان صاحب البيت نيت يقوم بتأجيره على موقع Airbnb خلال العامين الماضيين.
 
وأصدر الموقع بياناً وصف الحادثة بالمخزية، وقام بحظر نيت مباشرة وبشكل نهائي.
 
 
(العربي الجديد)
 
 
 
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