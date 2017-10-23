living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلب الرئيس الفرنسي "فعلها" في صالون الإليزيه

23
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في موقف غير عادي تبول "نيمو" كلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المدفأة بقصر الإليزيه، مما أثار ضحك رئيس الجمهورية و3 من أعضاء حكومته. على ما أظهر شريط فيديو بثته محطة "ال سي اي" التلفزيونية الإخبارية.
 
ويقول ماكرون في الشريط لدى استقباله 3 أعضاء من حكومته "إنه يقوم بشيء استثنائي نوعا ما" بينما كان "نيمو" يفعله أمام المدفأة تحت أنظار الحاضرين.
 
وتساءل أحد أفراد الحكومة "هل يحصل ذلك كثيرا"، ورد عليه ماكرون "كلا" مضيفا "لقد أثرتم لدى كلبي سلوكا غير اعتيادي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
و"نيمو" من فصيلة لابرادور تبناه الرئيس نهاية أغسطس من ملجأ تابع لجمعية حماية الحيوانات.
 
وحل هذا الكلب الذكر الأسود في قصر الإليزيه مكان "فيلي" وهي كلبة من نوع لابرادور أيضا قدمت هدية في ديسمبر 2014 إلى الرئيس السابق فرانسوا هولاند من قبل اتحاد مونتريال لقدامى المقاتلين الفرنسيين. وقد غادرت الكلبة قصر الإليزيه مع هولاند في مايو الماضي.
 
وفي السنوات الخمسين الأخيرة امتلك كل الرؤساء الفرنسيين كلابا في قصر الإليزيه الذي يتمتع بحدائق واسعة. وقد اختار غالبيتهم كلابا من نوع لابرادور.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout