كلب الرئيس الفرنسي "فعلها" في صالون الإليزيه

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في موقف غير عادي تبول "نيمو" كلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المدفأة بقصر الإليزيه، مما أثار ضحك رئيس الجمهورية و3 من أعضاء حكومته. على ما أظهر شريط فيديو بثته محطة "ال سي اي" التلفزيونية الإخبارية.

ويقول ماكرون في الشريط لدى استقباله 3 أعضاء من حكومته "إنه يقوم بشيء استثنائي نوعا ما" بينما كان "نيمو" يفعله أمام المدفأة تحت أنظار الحاضرين.

وتساءل أحد أفراد الحكومة "هل يحصل ذلك كثيرا"، ورد عليه ماكرون "كلا" مضيفا "لقد أثرتم لدى كلبي سلوكا غير اعتيادي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

و"نيمو" من فصيلة لابرادور تبناه الرئيس نهاية أغسطس من ملجأ تابع لجمعية حماية الحيوانات.

وحل هذا الكلب الذكر الأسود في قصر الإليزيه مكان "فيلي" وهي كلبة من نوع لابرادور أيضا قدمت هدية في ديسمبر 2014 إلى الرئيس السابق فرانسوا هولاند من قبل اتحاد مونتريال لقدامى المقاتلين الفرنسيين. وقد غادرت الكلبة قصر الإليزيه مع هولاند في مايو الماضي.

وفي السنوات الخمسين الأخيرة امتلك كل الرؤساء الفرنسيين كلابا في قصر الإليزيه الذي يتمتع بحدائق واسعة. وقد اختار غالبيتهم كلابا من نوع لابرادور.