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ملكة بريطانيا لا تحمل "النقود" إلا يوماً واحداً بالأسبوع.. لماذا؟

23
OCTOBER
2017
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ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية تعتبر من أشهر النساء الثريات في العالم، لكنها لا تحمل في حقيبتها نقوداً عندما تغادر أياً من قصورها، باستثناء يوم واحد في الأسبوع.
 
بحسب تقرير لصحيفة The Sun البريطانية، فإن الملكة لا تحتاج أموالاً سائلة لأي غرض كان، إلا أنها تحمل معها مبلغاً من المال يوماً واحداً في الأسبوع ولسبب سامٍ جداً.
 
 
السبب في هذا البذخ
 
فالملكة تحمل نقوداً يوم الأحد فقط، وقت ذهابها للكنيسة من أجل التبرع لصندوق الفقراء هناك.
 
وأضافت الصحيفة أن الملكة وبحكم منصبها في أعلى هرم السلطة في بلادها، فهي أيضاً ترأس المؤسسة الكنسية في إنكلترا، وهي حريصة كل الحرص على أداء الشعائر الدينية كل أحد، وشوهدت في أكثر من مرة وهي تقوم بالتبرع بمبلغ من المال في صندوق مخصص لذلك بعد أدائها للصلوات.
 
 
نوبة كرم
المبلغ الذي أوردت الصحيفة أن الملكة تتبرع به عادة هو مبلغ 5 جنيهات إسترلينية من فئة الأوراق المالية الورقية، والتي يقوم ساقيها الخاص بـ"كيها" ووضعها في علبة من أجل التبرع بها، "وإذا داهمتها نوبة من الكرم" تقوم بالتبرع بـ10 جنيهات!
 
وأخيراً ختمت الصحيفة تقريرها الغريب، كاشفة عن أن الملكة تحتفظ إلى جانب هذا المبلغ الضئيل من المال في حقيبتها باهظة الثمن بحلوى النعناع وقلم حبر، وقلم أحمر شفاه فقط لا غير!.
 
(huffpost)
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