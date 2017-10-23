مراهق يهاجم المارة بفأس ويجرح عدة أشخاص في سويسرا

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ذكرت الشرطة في كانتون سانت غالين بسويسرا أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح بعد هجوم مراهق مسلح بفأس عليهم فى بلدة فلومز.

وقالت الشرطة إن فتى يعتقد أنه يتحدر من "لاتفيا ويبلغ من العمر 17 عاماً أصاب عدة أشخاص بجروح خلال هجوم بواسطة فأس عليهم"، مشيرة إلى أن الحادث وقع مساء الأحد وبدأ في الساحة الرئيسية للبلدة.

بعد ذلك حاول المراهق أن يفر من المكان على متن سيارة مسروقة، إلا أنه وقع في حادث سير، فقام عندها بمهاجمة عدة أشخاص آخرين في محطة للوقود، وبعد ذلك تمكنت الشرطة التي اضطرت لاستخدام الأسلحة النارية من إصابة المشتبه فيه واحتجازه.

ولا يربط القائمون على إنفاذ القوانين في الوقت الراهن هذا الحادث بالإرهاب، ويعتقدون أن المراهق تصرف بمفرده في حالة غضب ومن تلقاء نفسه.