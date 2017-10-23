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لن تتوقع كيف كافأ آينشتاين ساعي بريد يابانياً

23
OCTOBER
2017
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أعلنت دار "وينرز" للمزادات في القدس طرح ورقتين خطّ عليهما عالم الفيزياء الأشهر في العالم ألبرت آينشتاين عبارات عن نظرته للحياة السعيدة، بعد 95 عاماً على كتابتها وإعطائها لمرسال في فندق ياباني.
 
ففي العام 1922، كان آينشتاين يقوم بجولة من المحاضرات في اليابان، وكان أُبلغ أنه سيحصل على جائزة نوبل للفيزياء، فيما كانت شهرته آخذة بالانتشار حول العالم.
 
ووصل مرسال ياباني إلى غرفته في فندق "إمبريال" في طوكيو لتسليمه رسالة.
 
ولا يُعرف ما إن كان المرسال رفض أن يأخذ إكرامية مالية من آينشتاين، وفقاً للثقافة اليابانية، أم أن آينشتاين لم يكن معه قطع نقدية صغيرة لمكافأته، فأراد عالم الفيزياء أن يكرمه بطريقة مختلفة، وألا يدعه يذهب خالي الوفاض، فكتب له ملاحظتين بخط يده باللغة الألمانية.
 
وقال آينشتاين للمرسال حين أعطاه الورقتين "إن كنت محظوظاً قد تصبح هذه الملاحظات أكثر قيمة من مجرّد إكرامية عادية"، بحسب ما روى بائع الوثيقة الذي رفض الكشف عن هويته، وهو من أقارب المرسال.
 
وخطّ عبقريّ الفيزياء على ورقة تحمل شعار الفندق عبارة "حياة هادئة ومتواضعة تجلب سعادة أكبر من السعي للنجاح وما يرافقه من قلق دائم".
 
ويشير روني غروس، وهو خبير أرشيف يشرف على أكبر مجموعة تابعة لآينشتاين في العالم في الجامعة العبرية في القدس، إلى أنه على الرغم من عدم وجود أي قيمة علمية لهذه الملاحظات، إلا أنها تسلط الضوء على أفكار عالم الفيزياء الذي أصبح اسمه مرادفاً للعبقرية.
 
وستطرح الورقتان الثلاثاء للبيع في المزاد في القدس، بالإضافة إلى رسائل أخرى ومقتنيات تعود لآينشتاين.
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