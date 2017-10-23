living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لان" يقتل شخصين في اليابان.. والعاصمة تنجو

23
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصل الإعصار لان الذي ضعف سريعا إلى اليابسة في اليابان، الاثنين، مما أدى إلى انهيارات أرضية وفيضانات، لكنه لم يصب العاصمة طوكيو بأذى رغم تقارير عن مقتل ما لا يقل عن شخصين وتعطل خدمات القطارات والطيران.
 
وقال موقع مراقبة خطر العاصفة المدارية إن قوة الإعصار تراجعت ليصبح عاصفة من الفئة الثانية لدى وصوله في وقت مبكر الاثنين إلى طوكيو بعدما كان من الفئة الرابعة عندما ضرب شمالي البلاد منذ أيام.
 
وقالت وكالة كيودو للأنباء إن ما لا يقل عن شخصين قتلا أحدهما رجل يبلغ من العمر 60 عاما، كان يمر بموقع بناء عندما انهارت سقالة فوقه والآخر صياد على متن زورقه.
 
وقالت تقارير إعلامية إن قرابة 90 آخرين يعانون من إصابات أغلبها طفيفة.
 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا آخر في عداد المفقودين بعدما طمر انهيار أرضي منزله على الرغم من إنقاذ زوجته على أيدي عمال الإنقاذ، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وفاضت الأنهار على ضفافها في أجزاء عديدة من اليابان وجرفت القوارب إلى اليابسة.
 
وجنحت سفينة حاويات بعدما اصطدمت بحائط في الميناء لكن لم يصب أي من أفراد طاقمها البالغ عددهم 19 شخصا بأي إصابات.
 
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز العاصفة كان يقع في شمال شرق طوكيو صباح الاثنين، وكانت العاصفة تتحرك صوب الشمال الشرقي بسرعة 65 كيلومترا في الساعة.
 
ومن المتوقع أن تتحرك إلى المحيط الهادي في وقت لاحق الاثنين، وأن تصبح منخفضا مداريا غدا الثلاثاء.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout