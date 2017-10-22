أوامر بإلقاء القبض على رئيس أركان الجيش العراقي السابق.. و السبب ؟

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كشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أمر بإلقاء القبض على رئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري.

وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة أن "قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض وتفتيش بحق رئيس أركان الجيش العراقيِ السابق بابكر بدر خان شوكت المعروف بـ"زيباري".

وأشارت الى أن "أمر القبض الصادر بحق المتهم جاء لتعمده إحداث ضرر بأموال الجهة، التي كان يعمل فيها"، لافتةً إلى أن "الأمر جاء استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

وأكدت الدائرة أن "القضية التي حققت فيها الهيئة سابقا وأحالتها إلى القضاء إبان إشغال المتهم منصبه، تضمنت إقدامه على إصدار أمر تسليم سبع سيارات تعود ملكيتها إلى وزارة الدفاع العراقية لأشخاص مدنيين بصفة ضيوف الوزارة بدون وجه حق".