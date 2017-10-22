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ترامب يدافع عن تغريداته: لولا "تويتر" ربما ما كنت في البيت الأبيض!

22
OCTOBER
2017
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دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي واصفًا إياها بـ"منصة هائلة" لاسيما موقع "تويتر" قائلًا إنه ربما لم يكن ليصل إلى البيت الأبيض بدونه.
العالم- الامريكتان

وفي مقابلة الأحد على شبكة فوكس بيزنس، قال ترمب إن بإمكانه تجاوز ما يراها تغطية إعلامية غير عادلة من خلال التحدث بشكل مباشر.

وأضاف ترمب بحسب نص المقابلة الذي نشرته الشبكة "كتابة التغريدات مثل الآلة الكاتبة... عندما تكتبها تنشرها فورا"

وقال ترمب "عندما يقول شخص ما شيئا ما عني استطيع أن أتحرك سريعا واعتني بالأمر... بخلاف ذلك لن أستطيع التحدث أبدا".

وكثيرا ما حث الزعماء الجمهوريون ترمب على تجنب التغريدات أو تقليلها وأقر ترمب بأن بعض الأصدقاء اقترحوا عليه عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعادة يشن ترمب هجمات على تويتر لا سيما على وسائل الإعلام والمعارضين السياسيين وعادة ما ينشر تغريداته في الصباح الباكر أو في وقت متأخر في المساء.

وفي بعض الأحيان تحتوي تغريدات ترمب على أمور غير دقيقة وهجمات شخصية.

فعلى سبيل المثال في مارس/آذار، أكد ترمب دون دليل أن الرئيس السابق باراك أوباما أمر بالتنصت على برج ترمب في نيويورك الأمر الذي نفاه أوباما.

وفي سبتمبر/أيلول قال مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل في وثائق قضائية إنهما "لا يملكان تسجيلات متعلقة بعمليات التنصت التي وصفتها" تغريدات ترمب.

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