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بعد استشهاد زهر الدين.. من هو قائد الحرس الجمهوري الجديد في دير الزور؟

22
OCTOBER
2017
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قالت مصادر سورية اليوم الأحد 22 تشرين الأول، أنه “تم تكليف العميد الركن غسان اسكندر طراف قائدًا لقوات الحرس الجمهوري في دير الزور خلفًا للشهيد اللواء شرف عصام زهر الدين”.

وأكدت وسائل اعلام سورية تكليف طراف، وقالت إنه “استلم مهامه بشكل فوري”.

ويعتبر العميد طراف أحد أكثر القادة الميدانيين المعروفين في الجيش السوري, وأرسل إلى دير الزور في آذار 2016 من أجل الإشراف على العمليات العسكرية.

ويرأس مجموعات “القاسم” التي تشارك في معارك دير الزور كقوات رديفة.

وإلى جانب المجموعات يقود طراف “قوات الصاعقة”، التي شاركت في العمليات العسكرية سابقًا، في كل من جبال القلمون في ريف دمشق، ومعارك السيطرة على مدينة الشيخ مسكين.

وأصيب في أيلول الجاري، مع العميد إبراهيم زكي الحاج، جراء انفجار لغم تحت سيارتهما على أطراف مدينة دير الزور.

وبحسب مصادر مقربة من الجيش السوري شاركت قوات “الصاعقة” في فتح طريق ديرالزور-تدمر، وطريق ديرالزور-الميادين إلى جانب “اللواء 104 حرس جمهوري”.

وتخوض قوات الجيش السوري معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة دير الزور.

وحققت منذ مطلع أيلول الماضي تقدمًا واسعًا في المنطقة، ووصلت إلى مدينة الميادين “الاستراتيجية” وسيطرت عليها وعلى المناطق المحيطة بها على الضفة الشرقية للفرات.

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