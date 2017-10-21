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أقرب لمعجزة.. تحرير ضابط سوري وأفراد عائلته من قبضة «داعش»

21
OCTOBER
2017
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تمكن الجيش السوري من تحرير مدير ناحية القريتين الرائد نزيه احمد و عائلته ، بعد ثلاثة أسابيع من حصاره داخل بلدة القريتين التي سيطر عليها داعش قبل أن يحررها الجيش السوري والقوات المساندة مجدّداً .
وقد حظي خبر تحرير العائلة على تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كان مصيرهم مجهولا, حيث شبه بعض المعلقين عودتهم سالمين كالعودة من الموت الى الحياة بحسب ما رصدت وكالة اوقات الشام الاخبارية.

هذا و استعاد الجيش السوري اليوم السبت، مدينة القريتين الواقعة في ريف حمص الشرقي، من قبضة مسلحي تنظيم “داعش”.

وذكرت وكالة “سانا” أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أعادت الأمن والاستقرار إلى مدينة القريتين بعد القضاء على مجموعات من مسلحي “داعش”، تسللت إليها.

هذا وكانت قوات من الجيش السوري والقوات الرديفة قد بدأت هجوما في وقت سابق اليوم، لاستعادة السيطرة على مدينة القريتين، في ريف حمص الشرقي.

ويأتي الهجوم بعد حصار قوات الجيش السوري للمدينة لأكثر من 22 يوما، بعد سيطرة تنظيم “داعش” عليها بشكل كامل.

بدوره ذكر الإعلام الحربي المركزي، أن الجيش والقوات الرديفة يدخلون أبنية عند الجهة الشمالية لمدينة القريتين بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش” وتعمل الوحدات القتالية على تمشيط المزارع المحيطة بها.

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