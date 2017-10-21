إدارة ترامب تُفكر بقرار صادم للاجئين في أميركا

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قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعد خطة لإيقاف برنامج يسمح للأفراد بالانضمام إلى ذويهم اللاجئين المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة، إلى حين إتمام إجراءات الفحص الأمني اللازمة.

وقال المصدران لوكالة رويترز، السبت 21 تشرين الأول 2017 – ولم تكشف عن هويتهما – إن هذا الإجراء واحد من عدة إجراءات خاصة باللاجئين يجري بحثها حالياً.

وأضافا أن الإدارة قد توسع أيضاً نطاق الفحص الأمني المكثف الذي تجريه عدة وكالات اتحادية بحيث تنطبق على النساء القادمات من بلدان تعتبرها الحكومة الأميركية ذات خطورة عالية. وقالا إن هذه الإجراءات تطبق الآن على الرجال فقط.

وذكرا أن الإدارة تفكر أيضاً في توسيع نطاق فئات اللاجئين المطلوب أخذ بصمات أصابعهم.

وقال ديفيد لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إنه لا يمكنه التعليق على مقترحات محددة لا تزال قيد البحث.

وأحجم أيضاً مسؤول بوزارة الخارجية عن التعليق أثناء بحث الإجراءات وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنه ليس هناك ما يمكن إعلانه في هذه المرحلة.

وتولى ترامب الرئاسة في كانون الثاني الماضي متعهداً بخفض حاد في أعداد اللاجئين المقبولين في ظل سياسات هجرة متشددة، كانت محوراً لحملته الانتخابية عام 2016. وسرعان ما أصدر أوامر حظر مؤقتة على اللاجئين والقادمين من دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وهي الأوامر التي واجهت طعوناً قضائية متعددة.

ويسري حالياً حظر مدته 120 يوماً فرضته إدارة ترامب على معظم اللاجئين لمراجعة إجراءات الفحص. وينتهي أجل الحظر في 24 تشرين الأول.

ويخضع اللاجئون حالياً لمستويات مختلفة من الفحوص الأمنية عند تقدمهم بطلب لجوء للولايات المتحدة وذلك اعتماداً على حجم الخطر المتوقع أن يمثلوه. ومن هذه الفحوص مضاهاة بياناتهم الشخصية والحيوية بقواعد بيانات أجهزة الأمن والمخابرات.