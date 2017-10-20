تصريح صادم لكوريا الشمالية!

A + A -

أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن بيونغ يانغ ستواصل تجاربها النووية من أجل حماية نفسها من الولايات المتحدة.

وقال المسؤول في معهد الدراسات الأميركية بوزارة الخارجية لكوريا الشمالية، نام هيوك زين، خلال مؤتمر موسكو حول عدم الانتشار النووي، إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقتنع من جديد بأن تطوير الأسلحة النووي طريق صحيح. ونحن نعتزم أكثر فأكثر إجراء التجارب النووية من أجل احتواء الخطر النووي من قبل الولايات المتحدة".

واعتبر أن أعمال بيونغ يانغ لا تقوض نظام عدم الانتشار. وقال: "جهودنا مركزة على الدفاع ونحن لا نقف ضد مبادئ العلاقات الدولية، ولذلك فان تجاربنا لا يجب أن تتعرض للانتقاد".