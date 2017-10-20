living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة طيران عالمية تعوض عائلة بعد "رحلة البق"

20
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتذرت الخطوط البريطانية من عائلة كندية بعدما تعرض أفرادها للدغات مؤملة من البق، وذلك على متن إحدى رحلاتها الطويلة التي عبرت الأطلسي.
 
وطبقا لما أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية، الخميس، فإن هيذر زيلاغي وابتتها وخطيبها تركوا وحدهم ليواجهوا لسعات البق بينما كانوا في رحلة من مدينة فانكور الكندية إلى العاصمة البريطانية لندن.
 
وقالت هيذر إنها لاحظت في البداية حشرة أمامها وتحديدا بمحاذة شاشة التلفزيون المثبت أمامها، مضيفة أنها حاولت التخلص منها لكن الحشرة سرعان ما توارت.
 
وسارعت السيدة الكندية إلى إبلاغ المضيفات الموجودات بالأمر، لكنا تلقت ردا مفاده بأن الطائرة "ممتلئة عن آخرها بالركاب ولا يمكن فعل شيء".
 
وحدث ما هو غير متوقع للمرأة التي تعاني الحساسية من البق، إذ هاجمتها وابنتها أثناء النوم عدة مرات متتالية ولدغتهما في أنحاء جسديهما، ونشرت على حسابها على تويتر صورا تظهر أثار اللدغات.
 
وطالبت بالعودة على متن طائرة مختلفة لا يكون فيها  انتشار للبق أو أن يعاد لها ثمن التذاكر.
 
وإلى جانب الاعتذار، عرضت الخطوط البريطانية عودة العائلة إلى منزلها في درجة رجال الأعمال بإحدى رحلاتها.
 
وقال متحدث باسم الشركة إنها تواصلت مع العائلة وفتحت تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى الشركة تسيّر نحو 280 ألف رحلة سنويا والشكاوى عن البق والحشرات نادرة جدا.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout