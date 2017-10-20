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بوتين: نعمل في سوريا بالتوافق مع القانون الدولي

20
OCTOBER
2017
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن محاربة روسيا للإرهاب في الشرق الأوسط تجري في إطار القانون، متهما "بعض الشركاء" بالسعي لجعل الفوضى في المنطقة مستدامة.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال أعمال الدورة الـ14 لمنتدى فالداي الدولي للحوار في مدينة سوتشي الروسية: "إن بعض زملائنا يفعلون كل ما بوسعهم من أجل جعل الفوضى في الشرق الأوسط مستدامة، بدلا من القيام بالعمل المشترك لإصلاح الوضع وتوجيه ضربة حقيقية إلى الإرهاب وعدم محاربته محاربة شكلية فقط".

وشدد بوتين على أن "بعض التجارب الحديثة بما في ذلك القضية السورية"، تظهر أن "هناك بديلا لمثل هذه السياسية المدمرة".

وأوضح بوتين أن "روسيا تواجه الإرهابيين بالتعاون مع الحكومة الشرعية لسوريا ودول أخرى في المنطقة، وتعمل في إطار القانون الدولي".

وأضاف بوتين: "وأود القول إن هذا العمل والتقدم الإيجابي ليس تحقيقه أمرا سهلا، هناك خلافات كثيرة جدا في المنطقة، إلا أننا تحلينا بالصبر خلال عملنا، بدقة عالية وبدراسة كل خطواتنا وكلماتنا، مع جميع المشاركين في هذه العملية، وذلك باحترام مصالحهم".

روسيا اليوم
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