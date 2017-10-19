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كيف عززت ميلانيا ترامب نظرية المؤامرة لدى الرئيس الأمريكي؟

19
OCTOBER
2017
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لفتت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي أنظار الصحافة العالمية بملامح غريبة جعلت بعض المحللين يزعمون أن من ظهرت لجوار ترامب داخل البيت الأبيض قبل أيام ليست هي زوجته الحقيقية.

والمعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من معتنقي نظرية المؤامرة، حيث ادّعى كثيرًا أن الرئيس السابق باراك أوباما من كينيا وليس من الولايات المتحدة، وطالبه بإظهار شهادة ميلاده

وقال ترامب أيضًا إنه رأى المسلمين يهتفون لسقوط البرجين في أحداث 11 سبتمبر، وادّعى أن الملايين صوتوا بشكل غير قانوني في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها العام 2016.

وقد أشارت صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أن ترامب يجد نفسه الآن ضحية لنظرية المؤامرة، حيث اتهمه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنه استبدل ميلانيا بأخرى تشبهها لتظهر معه.

وتداول ناشطون تلك الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل نظرية المؤامرة كاملة وذائعة الصيت خلال الأيام القليلة الماضية.

وشاركت الممثلة الكوميدية أندريا واجنر بارتون عبر موقع “فيسبوك” منشورًا قالت فيه: “هل تم استبدال السيدة الأولى بشبيهة لها، هل كانت ميلانيا التي تقف بجواره في خطاب ترامب اليوم؟ ولماذا يقول زوجتي ميلانيا وهي بجواره؟”.

وانتشر على مواقع التواصل مقطع الفيديو لترامب في حديقة البيت الأبيض الذي التقط يوم الجمعة الماضي، وتداول النشطاء الجزء الذي يقول فيه ترامب “زوجتي ميلانيا” كأنه يؤكد على أنها زوجته، فيما تمت مشاركة الفيديو لأكثر من 100 ألف مرة.

وعرض بعض مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية أدلة على أن المرأة التي تقف بجوار ترامب ليست ميلانيا، ولديها اختلافات جسدية عن زوجة ترامب الحقيقية، فيما أشار آخرون إلى تناقضات فيما يتعلق بمكان وجود زوجته، وآخرون ركزوا على الجانب المضحك والبعض الآخر أصبح مقتنعًا باستبدالها بأخرى.

وكتب مستخدم يدعى سام ستريكر: “أنا إنسان عقلاني وأتعامل مع الحقائق، البيت الأبيض يستخدم شبيه لميلانيا ترامب”.

وكتبت أخرى: “أنا في البداية أخذت الموضوع على أنه مزحة، ولكن تبيّن أنها ليست ميلانيا ترامب”.

وقال آخر: “أنا مذهول، هذه ليست ميلانيا ترامب، انظر للجفاف الشديد على أنفها، لقد أمعنت النظر جيدًا ودرست وجهها، ويبدو أنها ليست هي، هل هذا يحدث في العالم؟!”.

المصدر: eremnews

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