بالفيديو: آخر اللقطات للعميد الشهيد عصام زهرالدين

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظات تشييع جثمان العميد في الجيش السوري عصام زهر الدين إلى مسقط رأسه.

وكان العميد عصام زهر الدين، قُتل اليوم بانفجار لغم في منطقة "حويجة صكر" التابعة لمحافظة دير الزور، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام السورية.

يذكر أن زهر الدين هو من مواليد بلدة التربة في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت فيديو لآخر ظهور للعميد زهر الدين قبل مقتله في محيط حويجة الصكر بدير الزور.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن انفجار عبوة ناسفة أدى إلى مقتل قائد القوات العسكرية في دير الزور العميد عصام زهر الدين.

يذكر أن القوات الحكومية السورية تقوم بملاحقة الإرهابيين في محافظة دير الزور شرق سوريا، وتأمين الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين وتواصل التقدم باتجاه مدينة البوكمال غرب الفرات بالقرب من الحدود العراقية السورية.