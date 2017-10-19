living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واشنطن وجدت بديلا لـ"عدوها الآسيوي"

19
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن واشنطن ترغب في تعزيز التعاون مع الهند "كثيرا"، إذ ترى فيها شريكا مهما في وجه "النفوذ السلبي" للصين في آسيا.
وكان تيلرسون يتحدث، الأربعاء، قبيل زيارته المقررة إلى الهند الأسبوع المقبل، وقبل أقل من شهر على أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين.
 
وأضاف تيلرسون أن الولايات المتحدة شرعت في مناقشة إيجاد بدائل للتمويل الصيني للبنية الأساسية في آسيا.
 
وتتزامن التصريحات مع بدء مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي يستمر أسبوعا، ويسعى رئيس الصين شي جينبينغ من خلاله لإحكام قبضته على السلطة.
 
وقال تيلرسون: "تسعى الولايات المتحدة إلى علاقات بناءة مع الصين، لكننا لن نرضخ في وجه تحديها للنظام وتقويضها لسيادة الدول المجاورة وإضرارها بالولايات المتحدة وأصدقائنا. يجب أن تتولى الهند والولايات المتحدة عملية تزويد الدول الأخرى بالعتاد للدفاع عن 
سيادتها وزيادة التواصل".
 
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية طالبا عدم ذكر اسمه، إن قرار واشنطن بتوسيع العلاقات مع الهند سيثير حتما استياء باكستان التي سيزورها تيلرسون الأسبوع المقبل أيضا.
 
وظلت إسلام اباد لعقود الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في جنوب آسيا، لكن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالإحباط إزاء ما يصفونه بفشلها في وقف دعم تمرد حركة طالبان في أفغانستان.
 
ومن المتوقع أن يضغط تيلرسون على باكستان التي تنفي مساعدة طالبان، حتى تتخذ خطوات أقوى ضد المتشددين والجماعات المتحالفة معهم، ولتكثيف جهود الضغط عليهم للموافقة على محادثات سلام مع كابل.
 
وقال تيلرسون: "نتوقع من باكستان أن تتخذ موقفا حاسما ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة هناك التي تهدد شعبها والمنطقة ككل".
 
وكان ترامب قد هدد بالمزيد من إجراءات خفض المعونة الأميركية لباكستان إذا لم تتعاون إسلام اباد في هذا الصدد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout