بالفيديو - رئيس الوزراء الكندي يبكي خلال مؤتمر صحافي!

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بكى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمام عدسات الكاميرات لحظة إعلانه عن فقدان صديقه المغنّي غورد داوني الذي توفي عن عمر 53 سنة بعد صراع مرير مع مرض السرطان، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وقال ترودو والدموع تملأ عينيه: "اليوم، خسرناه كان غورد صديقي، بل كان صديق الجميع".

وذكرت "روسيا اليوم" أن رئيس الوزراء الكندي الحالي ذا الميول اليسارية معروف بعاطفته الجيّاشة وبشفافية مواقفه، فهو لم يتوان قبل شهر عن تقديم الاعتذار ضمنيا لسكان بلاده الأصليين، وأعلن أن "احتقار واستغلال" حكومات بلاده للسكان الأصليين أثر بصورة دائمة على الكنديين، وقال: "الاستعمار وسوء الاستغلال، أمران أضرا بالسكان الأصليين، الذين عانوا في الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية من تعليم جيد، ومياه نظيفة".

وأشار إلى أن السكان الأصليين "كانوا ضحايا حكومات عمدت إلى إعادة كتابة تاريخهم المميز ومحو لغاتهم وثقافاتهم، عبر فرض تقاليد وطريقة حياة استعمارية" عليهم.

وقال: "عجز الحكومات الكندية المتعاقبة، عن احترام حقوق السكان الأصليين في كندا يجعلنا نشعر بخجل كبير".

وذكر ترودو أن بلاده "قررت إجراء مراجعة شاملة للقوانين والسياسات المتعلقة برفع الظلم، الذي وقع في الماضي، وضمان حياة أفضل لسكان كندا الأصليين"، مضيفاً: "كندا ليست بلاد العجائب الخالية من المعاناة التي يعيشها الآخرون".