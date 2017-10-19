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البيت الأبيض يؤكد: "لقد أرسلنا الشيك"

19
OCTOBER
2017
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"لقد أرسل الشيك".. كانت هذه رسالة البيت الأبيض، الأربعاء، بعدما قال والد جندي أميركي قتل في أفغانستان إن عرضا سخيا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يتحقق".
 
وأبلغ كريس بولدريدج صحيفة "واشنطن بوست" بأن ترامب عرض على أسرته 25 ألف دولار بعد مقتل ابنه، وهو جندي برتبة سارجنت يبلغ من العمر 22 عاما، على يد رجل شرطة أفغاني في يونيو، بيد أن بولدريدج قال للصحيفة إن الأموال لم تصل قط.
 
وخرجت متحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، لتقول إن وسائل الإعلام تتبنى "أجندة منحازة" بتناولها لقصة بولدريدج.
 
وأضافت لينزي والترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أرسل الشيك.. من الشائن أن تتناول وسائل الإعلام ما يعد لفتة كريمة وصادقة من الرئيس بصفة خاصة واستغلالها لخدمة أجندة الإعلام المنحازة"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وتزيد القضية من الجدل بشأن تعامل ترامب مع أسر من فقدوا ذويهم في الجيش.
 
وقال ترامب يوم الاثنين إن بعض الرؤساء السابقين "لم يفعلوا شيئا" لمواساة أقارب الجنود القتلى، مما أثار انتقادات واسعة النطاق.
 
ونفى ترامب، الأربعاء، ما قالته فريدريكا ويلسون، النائبة عن ولاية فلوريدا، بأن الرئيس أبلغ أرملة جندي برتبة سارجنت قتل في هجوم في النيجر بأن زوجها الراحل كان يعلم "طبيعة العمل الذي التحق به".
 
وقال ترامب للصحفيين "لم أقل ما قالته عضو الكونغرس. أجريت محادثة لطيفة للغاية مع الزوجة".
 
لكن والدة الجندي القتيل في النيجر قالت لصحيفة "واشنطن بوست" إنها كانت موجودة عندما اتصل ترامب بزوجة ابنها، وأن رواية ويلسون لما حدث "صحيحة".
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