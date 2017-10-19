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بسبب الحشرات.. "كارثة بيئية" في الطريق

19
OCTOBER
2017
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رصدت دراسة حديثة تراجعا في أعداد الحشرات الطائرة في النظام البيئي الأرضي، بنسبة 75 بالمئة خلال الـ 27 عاما الماضية، وهي أرقام يراها العلماء "كارثية".
 
ويعتبر خبراء البيئة الحشرات الطائرة عنصرا لا تستوي الحياة بدونه، فهي تلعب دورا مهما في إتمام عمليات تلقيح النباتات وبالتالي اكتمال المحاصيل الزراعية، فضلا عن أنها غذاء لمئات الأنواع الحيوانية الأخرى.
 
إلا أن نتائج الدراسة التي نشرت في صحيفة "بلوس ون" العلمية وسلطت الضوء عليها صحيفة "غارديان" البريطانية، دفعت العلماء للتكهن بـ"كارثة" قد يكون لها تأثير خطير على المجتمعات البشرية.
 
ولم تبحث الدراسة أسباب هذا التراجع الضخم، لكن يرجعها البعض إلى تآكل الغطاء النباتي الطبيعي والغزو البشري للغابات والإفراط في استخدام المبيدات، فضلا عن التغير المناخي.
 
وقال قائد البحث هانز دي كرون، وهو من جامعة "رادباوند" الهولندية: "حقيقة تراجع أرقام الحشرات الطائرة بهذا المعدل المرتفع جرس إنذار".
 
وقال البروفيسور المشارك في الدراسة ديف غولسون، وهو من جامعة "سوسكس" في بريطانيا: "الحشرات تمثل ثلثي الكائنات الحية على الأرض تقريبا لكن سجلت تراجعات مخيفة في أعداد بعض الأنواع".
 
وتابع: "نحن نجعل مساحات شاسعة من الأرض طاردة لمعظم أشكال الحياة، والآن نحن مقبلون على كارثة بيئية. إن فقدنا الحشرات فإن كل شيء سيتعرض لخلل".
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