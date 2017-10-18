"لؤلؤة التلفزيون الشقراء" تترشح لرئاسة روسيا

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أعلنت المذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك اليوم الأربعاء عن قرارها الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018.

وجاء في رسالة بعثتها سوبتشاك إلى صحيفة "فيدوموستي" الروسية في هذا الصدد: "أنا، كسينيا سوبتشاك، البالغة من العمر 35 عاما، أعيش وأعمل في روسيا طول حياتي، وأنا قلقة جدا على مستقبل بلادي. أتعامل بمسؤولية مع أي خطط في المجال الاجتماعي، وبعد أن كنتُ أدرس كافة المخاطر المحتملة والمصاعب المتعلقة بهذه المهمة، قررتُ أن مشاركتي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون خطوة في الطريق المؤدية إلى التغيرات اللازمة التي تحتاجها بلادنا".

وحسب رأي سوبتشاك فإن ترشحها لهذه الانتخابات سيكون مفيدا كما للمعارضة الروسية كذلك للمجتمع بأسره.

يذكر أن المذيعة التلفزيونية الشهيرة كسينيا سوبتشاك ابنة عمدة مدينة سان بطرسبورغ الأسبق الراحل أناتولي سوبتشاك. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عمل مستشارا لأناتولي سوبتشاك في بداية التسعينات.

وعلى الرغم من الاتصالات الودية التي تجمع أسرة سوبتشاك وفلاديمير بوتين، تتخذ كسينيا سوبتشاك موقفاً معارضا تجاه السلطة الحالية في روسيا.

وتعمل كسينيا سوبتشاك في قناة "دوجد"(المطر) الروسية المعارضة للسلطة وتمارس نشاطاً اجتماعياً، كما كانت محط اهتمام وسائل الإعلام الروسية أثناء مشاركتها في أمسيات علمية.

المصدر: وكالات