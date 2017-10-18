عمدة مدينة روسية يطالب سكانها بمغادرة منازلهم.. والسبب صادم!

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طالب عمدة مدينة كالينينغراد الروسية، ألكسندر ياروشوك، اليوم الأربعاء، سكانها بتركها خلال كأس العالم 2018 الذي تستضيفه البلاد، بداعي تدفق المشجعين.

وقال ياروشوك عبر الإذاعة المحلية "سيصل حوالي 70-100 ألف سائح، ولن يتمكنوا جميعا من الدخول إلى الاستاد، ولذلك سيكون من الأفضل أن يقوم المواطنون بإخلاء أفنية منازلهم، أو حتى سيكون من الأفضل أن يخرجوا من المدينة والاستمتاع بالطبيعة".

وذكر العمدة أن مدينة كالينينغراد ستستضيف أربع مباريات خلال بطولة كأس العالم المقبلة، وبالتأكيد سيكون بها فريق من أميركا اللاتينية أو من أوروبا.

وتابع أن هؤلاء المشجعين سيقضون اليوم في الحانات ويجب أن يتحلى المواطنون بـ"حسن الضيافة والمعاملة الطيبة".

وقال ياروشوك إنه "لا يجب أن تنشب مشاجرة مع أي شخص"، موصياً المواطنين الذين يتحدثون أكثر من لغة بأن يستغلوا مهاراتهم في جعل إقامة السائحين أكثر راحة بكالينينغراد، العاصمة المركزية لإقليم "كاليننغراد أوبلاست" المعزول عن الأراضي الروسية والواقع على الحدود مع كل من بولندا وليتوانيا.

وأضاف أنه في كل الأحوال فإن السلطات ستحاول إقناع الشركات المحلية بمنح موظفيها عطلات خلال الأيام التي ستشهد إقامة مباريات المونديال لأن "المدينة ستكون مزدحمة بالناس والمرور كذلك".

ويقع ملعب "كاليننغراد ستاديون" على جزيرة "أوكتيابرسكي" البالغ مساحتها قرابة 130 هيكتارا بوسط المدينة، ويسع لـ35 ألف مشجع.

وتتوقع المدينة استقبال مشجعين من ألمانيا وبولندا والبلدان البلقانية الثلاثة المحيطة بالإقليم والتي كانت جزء من الاتحاد السوفييتي وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وكانت عدة منتخبات، من بينها البرازيل والسويد، قد زارت بالفعل المنشآت التي تعد لاستقبال المعسكرات في كالينينغراد خلال البطولة.

يذكر أن مونديال روسيا 2018 سيقام في الفترة من 14 حزيران عام 2018 القادم و15 تموز من السنة نفسها، وستكون مبارياته على 12 ملعبا بـ11 مدينة روسية.